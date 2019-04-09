Премьер Швеции ответил Путину на предложение поучаствовать в КХЛ

Премьер-министр Швеции Стефан Левен ответил на предложение президента России Владимира Путина включить одну из шведских команд в состав участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ранее глава РФ заявил, что спорт может помочь сблизить две страны в гуманитарном плане.



Еще четыре европейских клуба готовятся вступить в КХЛ / Новости от 27.11.2018 11:31

По словам Левена, хоккейные клубы из Швеции пока не готовы вступить в КХЛ.

"Моя команда сейчас не будет в состоянии участвовать в чемпионате КХЛ, но мы еще посмотрим", - приводит слова Левена "РИА Новости".

КХЛ была организована в 2008 году. Сейчас в чемпионате выступают несколько не российских команд: "Йокерит" (Финляндия), "Динамо" (Латвия), "Динамо" (Белоруссия), "Слован" (Словакия), "Барыс" (Казахстан) и "Куньлунь" (Китай).

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