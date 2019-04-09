Свидетель рассказал, почему Кокорин ударил стулом Пака

Карен Григорян, свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказал о том, как развивался конфликт с чиновником минпромторга Денисом Паком в кафе в центре Москвы. Друг спортсменов дал показания в ходе заседания Пресненского суда.



Нападение Кокорина на Дениса Пака — полное видео / Новости от 09.10.2018 13:41

По его словам, конфликт начался после того, как Александр Протасовицкий сказал Паку, что он "похож на певца из "Гангам стайл". На это Пак ответил с использованием нецензурной лексики.

После этого к Паку подошел Кирилл Кокорин, брат футболиста "Зенита", и переспросил, как тот назвал его друзей. Чиновник повторил свое высказывание, после чего получил удар.

В этот момент к брату подошел Александр Кокорин. По словам, Григоряна, он взял стул, чтобы присесть и поговорить, но снова услышал оскорбление в свой адрес. Из-за этого футболист нанес удар стулом в плечо.

Напомним, сегодня суд начал рассмотрение дела Кокорина и Мамаева по существу. Футболисты, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий находятся под арестом.

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