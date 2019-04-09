Гимнастка, сломавшая обе ноги, рассказала о своем самочувствии

Американская гимнастка Саманта Керио поблагодарила болельщиков за поддержку. Девушка двумя днями ранее сломала обе ноги на соревнованиях. Она неудачно приземлилась на гимнастический коврик при исполнении одного из элементов.



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Керио сделали две операции на обоих ногах, у нее сильно повреждены связки коленей. Сейчас девушка притупила к восстановительным процедурам.

"Сейчас я чувствую себя хорошо и много отдыхаю. Хочу поблагодарить всех за поддержку. Я действительно это ценю", - написала Керио в Instagram.

Напомним, после переломов Керио объявила о том, что уходит из спорта.

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