Гимнастка, сломавшая обе ноги, рассказала о своем самочувствии

Американская гимнастка Саманта Керио поблагодарила болельщиков за поддержку. Девушка двумя днями ранее сломала обе ноги на соревнованиях. Она неудачно приземлилась на гимнастический коврик при исполнении одного из элементов.
Керио сделали две операции на обоих ногах, у нее сильно повреждены связки коленей. Сейчас девушка притупила к восстановительным процедурам.
"Сейчас я чувствую себя хорошо и много отдыхаю. Хочу поблагодарить всех за поддержку. Я действительно это ценю", - написала Керио в Instagram.
Напомним, после переломов Керио объявила о том, что уходит из спорта.
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