Путин предложил Швеции принять участие в КХЛ

Президент России Владимир Путин во время заседания Арктического форума в Санкт-Петербурге предложил премьер-министру Швеции Стефану Левену подумать над участием хоккейных клубов этой страны в КХЛ. По словам главы государства, спорт может объединить страны в гуманитарном плане.
"Было бы хорошо, господин премьер-министр, если бы один из ваших клубов принял бы участие в играх Континентальной хоккейной лиги", - приводит "РИА Новости" слова Путина.
Континентальная хоккейная лига была образована в 2008 году. Участие в регулярном чемпионате принимают не только российские, но и зарубежные клубы. В этом сезоне в КХЛ приняли участие "Йокерит" (Финляндия), "Динамо" (Латвия), "Динамо" (Белоруссия), "Слован" (Словакия), "Барыс" (Казахстан) и "Куньлунь" (Китай).
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