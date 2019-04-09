Свидетель рассказал, из-за чего началась драка Кокорина и Мамаева с Соловчуком

В ходе заседания суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева был допрошен свидетель Карен Григорян, друг подсудимых. 8 октября во время драк в центре Москвы он находился в одной кампании с ними.
По его словам, эпизод с дракой с работником Первого канала Виталем Соловчуком начался с того, что к нему в машину сели девушки, которые подумали, что он таксист. Соловчук оскорбительно высказался в адрес женщин, после чего за них заступился Мамаев.
Соловчук нанес удар Мамаеву по лицу, в ответ футболист также пытался ударить, но промахнулся. После этого в драку влез Александр Протасовицкий, он нанес два удара Соловчуку. Водитель после этого сказал, что все понял и двинулся к машине. По словам Григоряна, работник Первого канала просил не трогать автомобиль, но кампания разбила боковое стекло.
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