Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина

Тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони был сбит автомобилем на острове Майорка, сообщает Todo Noticias. Он ехал на велосипеде, когда на него был совершен наезд.
40-летний специалист был госпитализирован в больницу. После осмотра врачей он был выписан из госпиталя.
Скалони стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Аргентины в августе 2018 года. Он будет работать на этой должности до окончания Кубка Америки-2019.
Аргентинец выступал за "Депортиво", "Расинг", "Вест Хэм", "Лацио", "Малькорку" и "Аталанту". После завершения карьеры футболиста стал ассистентом главного тренера "Севильи", а в 2017 году вошел в тренерский штаб сборной Аргентины.
Читайте также:
Двум фанатам "Зенита" запретили посещать матчи на один год
Футболист Иньеста назвал фаворитов Лиги чемпионов
"На чистом русском сказала ей пару ласковых". Лыжница Непряева рассказала о конфликте с Йохауг
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Быстро устают и болят ноги? Причиной может быть деформация стопы. Врачи говорят, что опасно не само плоскостопие, а его последствия. В первую очередь, нарушается работа позвоночника и всего опорно-двигательного аппарата. Неправильная нагрузка приводит к «зажатости» шейных мышц. Мозгу не хватает кислорода, отсюда - головные боли, головокружение и даже обмороки. Чтобы этого избежать, срочно отправляйтесь к ортопеду!
Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.
Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.
Вашингтон все еще надеется, что Турция откажется от покупки С-400, ведь это «подрывает» основы НАТО». "Пряник" не помогает, применят ли США "кнут" ?