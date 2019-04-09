Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина

Тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони был сбит автомобилем на острове Майорка, сообщает Todo Noticias. Он ехал на велосипеде, когда на него был совершен наезд.



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40-летний специалист был госпитализирован в больницу. После осмотра врачей он был выписан из госпиталя.

Скалони стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Аргентины в августе 2018 года. Он будет работать на этой должности до окончания Кубка Америки-2019.

Аргентинец выступал за "Депортиво", "Расинг", "Вест Хэм", "Лацио", "Малькорку" и "Аталанту". После завершения карьеры футболиста стал ассистентом главного тренера "Севильи", а в 2017 году вошел в тренерский штаб сборной Аргентины.

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