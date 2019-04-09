Двум фанатам "Зенита" запретили посещать матчи на один год

Два болельщика "Зенита" получили запрет на посещение матчей на один год после игры чемпионата России против "Локомотива". Об этом сообщил директор Российской премьер-лиги по работе с болельщиками Александр Мейтин.



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По его словам, при помощи новых камер видеонаблюдения выявили одного фаната, которому был запрещен проход на стадион. Кроме того, были установлены личности двух болельщиков, которые использовали пиротехнику. Каждый из них получил штраф в размере 10 тысяч рублей и запрет на посещение на один год, сообщает Sport24.

Ранее на матче "Спартак" - ЦСКА задержали двух болельщиков, которые находились в федеральном розыске.

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