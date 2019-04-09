Кокорин и Мамаев ответили на обвинение прокурора

Пресненский суд Москвы продолжает рассмотрение по существу дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. После того, как прокурор Светлана Тарасова зачитала обвинительное заключение, на него ответили подсудимые.



Видео: Кокорин и Мамаев избивают водителя телеведущей Первого канала / Новости от 09.10.2018 12:37

Прокурор обвинила братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого в предварительном сговоре, хулиганстве и нанесении побоев Виталию Соловчуку, Денису Паку и Сергею Гайсину.

Футболисты вместе с друзьями приняли участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года. С тех пор они находятся под арестом в СИЗО, ранее суд продлил меру пресечения до 25 сентября.

Александр Кокорин не признал вины по хулиганству и побоям по эпизоду с Соловчуком. Его брат Кирилл признал побои по Соловчуку и не признал хулиганство в отношении Гайсина.

Павел Мамаев не признал предварительный сговор и хулиганство и побои по Паку, но признал побои по Соловчуку. Протасовицкий признал два удара Соловчуку.

После слов подсудимых в суде выступили их адвокаты Андрей Ромашов, Вячеслав Барик и Игорь Бушманов.

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