Кокорин и Мамаев ответили на обвинение прокурора

Пресненский суд Москвы продолжает рассмотрение по существу дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. После того, как прокурор Светлана Тарасова зачитала обвинительное заключение, на него ответили подсудимые.
Прокурор обвинила братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого в предварительном сговоре, хулиганстве и нанесении побоев Виталию Соловчуку, Денису Паку и Сергею Гайсину.
Футболисты вместе с друзьями приняли участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года. С тех пор они находятся под арестом в СИЗО, ранее суд продлил меру пресечения до 25 сентября.
Александр Кокорин не признал вины по хулиганству и побоям по эпизоду с Соловчуком. Его брат Кирилл признал побои по Соловчуку и не признал хулиганство в отношении Гайсина.
Павел Мамаев не признал предварительный сговор и хулиганство и побои по Паку, но признал побои по Соловчуку. Протасовицкий признал два удара Соловчуку.
После слов подсудимых в суде выступили их адвокаты Андрей Ромашов, Вячеслав Барик и Игорь Бушманов.
Читайте также:
Прокурор зачитала обвинительное заключение Кокорину и Мамаеву
Журналист Уткин связал дело Кокорина и Мамаева с процессом по Серебренникову
Кокорин, Мамаев, потерпевшие и свидетели прибыли в суд
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Быстро устают и болят ноги? Причиной может быть деформация стопы. Врачи говорят, что опасно не само плоскостопие, а его последствия. В первую очередь, нарушается работа позвоночника и всего опорно-двигательного аппарата. Неправильная нагрузка приводит к «зажатости» шейных мышц. Мозгу не хватает кислорода, отсюда - головные боли, головокружение и даже обмороки. Чтобы этого избежать, срочно отправляйтесь к ортопеду!
Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.
Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.
Вашингтон все еще надеется, что Турция откажется от покупки С-400, ведь это «подрывает» основы НАТО». "Пряник" не помогает, применят ли США "кнут" ?