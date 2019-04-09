Прокурор зачитала обвинительное заключение Кокорину и Мамаеву

Сегодня в Пресненском суде Москвы проходит первое заседание по существу по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Прокурор Светлана Тарасова начала зачитывать обвинительное заключение.



Видео избиения водителя Ушаковой, в котором участвовали Кокорин и Мамаев / Новости от 09.10.2018 13:45

После этого свое отношение к заключение выскажут обвиняемые и адвокаты футболистов. Также суд сегодня должен допросить потерпевших и свидетелей.

"Они подошли к Соловчуку и после словесной перепалки нанесли удары руками и ногами... Обвиняемые использовали в свой адрес корректное замечание о необходимости прекратить поведение. Кокорины подошли к Паку и в ходе словесного конфликта взяли деревянный стул и нанесли три удара", - зачитала обвинение Тарасова.

Ранее сообщалось, что Денис Пак, Виталий Соловчук и Сергей Гайсин прибыли на заседание суда. Также в зале суда присутствуют свидетели по этому делу.

Суд 3 апреля продлил арест Кокорина и Мамаева до 25 сентября. Следствие собрало 21 том материалов по этому делу.

Читайте также:

Журналист Уткин связал дело Кокорина и Мамаева с процессом по Серебренникову

Кокорин, Мамаев, потерпевшие и свидетели прибыли в суд

"Они думали, что я ножки раздвину". Украинский футболист Федецкий - о предложении из Москвы