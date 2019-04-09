Футболист Иньеста назвал фаворитов Лиги чемпионов

Бывший футболист "Барселоны" Андрес Иньеста рассказал о том, кого считает фаворитами Лиги чемпионов. Сегодня турнир возобновится двумя матчами ¼ финала.
"На этой стадии определить фаворитов совсем непросто. К победе в Лиге чемпионов близки "Барселона", "Ливерпуль" и "Ювентус". Есть и другие команды, но они не могут позволить себе ошибаться", — приводит Marca слова Иньесты.
Сегодня в первых матчах ¼ финала сыграют "Ливерпуль" — "Порту", а также "Тоттенхэм" — "Манчестер Сити". В среду встретятся "Аякс" — "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" — "Барселона".
На следующей неделе состоятся ответные четвертьфиналы.
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