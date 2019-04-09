"На чистом русском сказала ей пару ласковых". Лыжница Непряева рассказала о конфликте с Йохауг

Российская лыжница Наталья Непряева раскрыла подробности конфликта с норвежской спортсменкой Терезой Йохауг. В конце масс-старта на этапе в канадском Квебеке норвежка "подрезала" россиянку, встав перед ней на лыжне.
Непряева из-за этого маневра соперницы упала и заняла только 19-е место в гонке. Россиянка стала второй в общем зачете Кубка мира.
"В Квебеке я поговорила с Йохауг. После финиша я подошла и кинула ей под ноги свою палку, а потом на чистом русском сказала ей пару ласковых и ушла. Понятно, что во мне говорили эмоции после финиша", - заявила Непряева в интервью проекту "На лыжи!"
Также Непряева отметила, что Йохауг извинилась перед ней и заявила, что сделала маневр не специально.
"Я думала об этом и не могу сказать, специально это было или нет. Если специально, у меня нет слов, чтобы описать такую расчетливость. Но я склоняюсь к тому, что это было случайно", - заявила российская лыжница.
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