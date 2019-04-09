Журналист Уткин связал дело Кокорина и Мамаева с процессом по Серебренникову

Журналист Василий Уткин заявил, что в скором времени футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут выпущены из СИЗО под домашний арест. Блогер связал это дело с судебным процессом режиссера Кирилла Серебренникова.
8 апреля суд сменил меру пресечения Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде. Режиссера обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах.
"Учитывая, что вчера смягчили меру пресечения Серебренникову, я уверен, что Кокорина и Мамаева выпустят под домашний арест в ближайшее время", - написал Уткин в Twitter. На вопрос о том, как соотносятся эти разбирательства, журналист ответил "Напрямую".
Сегодня Пресненский суд Москвы начал разбирательство по делу Кокорина и Мамаева по существу. На первом заседании будет зачитано обвинительное заключение, а также допрошены пострадавшие Виталий Соловчук, Денис Пак и Сергей Гайсин.
Ранее суд продлил арест Кокорина и Мамаева до 25 сентября. Футболисты находятся в СИЗО с 8 октября.
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