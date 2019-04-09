Кокорин, Мамаев, потерпевшие и свидетели прибыли в суд

Пресненский суд Москвы начал рассмотрение по существу дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Подсудимые были доставлены в зал заседаний.



Кокорин и Мамаев могут сыграть в тюремной футбольной Лиге

Также в суд прибыли потерпевшие Денис Пак, Виталий Соловчук и Сергей Гайсин. Около здания суда собралась толпа журналистов, поэтому потерпевшие и свидетели заходили через другую дверь.

Начало заседания было перенесено на 30 минут. Суд сегодня должен зачитать обвинительное заключение, а также допросить Пака, Соловчука, Гайсина и свидетелей.

Ранее суд продлил арест футболистам до 25 сентября. По этому делу следователи собрали 21 том материалов. Эксперты предполагают, что рассмотрение дела может растянуться на полгода.

Кокорин и Мамаев 8 октября 2018 года приняли участие в двух драках в центре Москвы. Работник Первого канала Виталий Соловчук был избит на парковке, чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин пострадали в результате конфликта в кафе.

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