Кокорин, Мамаев, потерпевшие и свидетели прибыли в суд

Пресненский суд Москвы начал рассмотрение по существу дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Подсудимые были доставлены в зал заседаний.
Также в суд прибыли потерпевшие Денис Пак, Виталий Соловчук и Сергей Гайсин. Около здания суда собралась толпа журналистов, поэтому потерпевшие и свидетели заходили через другую дверь.
Начало заседания было перенесено на 30 минут. Суд сегодня должен зачитать обвинительное заключение, а также допросить Пака, Соловчука, Гайсина и свидетелей.
Ранее суд продлил арест футболистам до 25 сентября. По этому делу следователи собрали 21 том материалов. Эксперты предполагают, что рассмотрение дела может растянуться на полгода.
Кокорин и Мамаев 8 октября 2018 года приняли участие в двух драках в центре Москвы. Работник Первого канала Виталий Соловчук был избит на парковке, чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин пострадали в результате конфликта в кафе.
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