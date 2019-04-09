Суд не вернул права тренеру "Енисея" Аленичеву из-за вождения в нетрезвом виде

Суд в Красноярске отказал главному тренеру "Енисея" Дмитрию Аленичеву в удовлетворении жалобы на лишение водительских прав и штраф, сообщает Sibnovosti.ru. Ранее он был признан виновным в вождении в нетрезвом виде.
Аленичев не сможет управлять автомобилем до середины мая, а также заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей. Футбольный специалист был остановлен полицией в ночь на 18 ноября 2018 года. Тренеру предложили пройти освидетельствование, но он отказался от этого.
Специалист находился за рулем клубного автомобиля "Енисея". Позже он назвал эту ситуацию провокацией, чтобы быстрее уволить его из команды.
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