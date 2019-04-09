Футболист "Челси" напился перед матчем и устроил ДТП

Футболист лондонского "Челси" Дэнил Дринкуотер попал в полицию перед матчем чемпионата Англии с "Вест Хэмом". Игрок из-за этого не принял участия во встрече, его команда выиграла со счетом 2:0.



СМИ: Абрамович назвал цену, за которую готов продать «Челси» / Новости от 27.08.2018 17:29

Дринкуотер был задержан после того, как устроил ДТП на своем автомобиле поздно ночью. Футболист врезался в другой автомобиль. Он сам, его девушка и водитель другой машины получили небольшие травмы.

После прибытия полиции он отказался пройти освидетельствование, но в рапорте указано, что Дринкуотер находился в состоянии алкогольного опьянения. В "Челси" заявили, что в курсе инцидента, но отказались давать комментарии до окончательного выяснения всех деталей.

Дрикуотер выступает за "Челси" с 2017 года. В этом сезоне он всего один раз появился на поле.

Читайте также:

"Они думали, что я ножки раздвину". Украинский футболист Федецкий - о предложении из Москвы

Тренер Слуцкий зачитал рэп про судью после матча в Голландии. Видео

Футболист Дембеле завалил дом мусором и был оштрафован на 10 тысяч евро