Футболист "Челси" напился перед матчем и устроил ДТП

Футболист лондонского "Челси" Дэнил Дринкуотер попал в полицию перед матчем чемпионата Англии с "Вест Хэмом". Игрок из-за этого не принял участия во встрече, его команда выиграла со счетом 2:0.
Дринкуотер был задержан после того, как устроил ДТП на своем автомобиле поздно ночью. Футболист врезался в другой автомобиль. Он сам, его девушка и водитель другой машины получили небольшие травмы.
После прибытия полиции он отказался пройти освидетельствование, но в рапорте указано, что Дринкуотер находился в состоянии алкогольного опьянения. В "Челси" заявили, что в курсе инцидента, но отказались давать комментарии до окончательного выяснения всех деталей.
Дрикуотер выступает за "Челси" с 2017 года. В этом сезоне он всего один раз появился на поле.
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