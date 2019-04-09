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"Они думали, что я ножки раздвину". Украинский футболист Федецкий - о предложении из Москвы

Спорт

Украинский футболист Артем Федецкий рассказал о том, что мог перейти в один из московских клубов. По словам защитника, ему поступило выгодное предложение, но он от него отказался.


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На Украине Федецкий известен неоднократными русофобскими заявлениями. Сейчас 33-летний футболист выступает за львовские "Карпаты". Также выступал за киевский "Арсенал", донецкий "Шахтер" и "Днепр". В составе сборной Украины провел 53 матча. За пределами страны выступал один раз - в 2016 году провел 16 матчей в составе немецкого "Драмштадта".

"У меня был вариант в России, очень хороший с финансовой точки зрения. Но не все считается в деньгах. Это была одна из московских команд, мне предложили 2 миллиона евро. Думали, что я раздвину ножки и рвану. Нет ребятки, не на того нарвались", - заявил Федецкий в интервью на Youtube-канале "Трендец".

Отметим, на Украине любой переход футболиста в российский чемпионат воспринимается негативно. В феврале защитник Ярослав Ракицкий стал игроком "Зенита". После этого футболист потерял место в составе сборной Украины.

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Темы футбол Украина трансферы Артем Федецкий
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