"Они думали, что я ножки раздвину". Украинский футболист Федецкий - о предложении из Москвы

Украинский футболист Артем Федецкий рассказал о том, что мог перейти в один из московских клубов. По словам защитника, ему поступило выгодное предложение, но он от него отказался.
На Украине Федецкий известен неоднократными русофобскими заявлениями. Сейчас 33-летний футболист выступает за львовские "Карпаты". Также выступал за киевский "Арсенал", донецкий "Шахтер" и "Днепр". В составе сборной Украины провел 53 матча. За пределами страны выступал один раз - в 2016 году провел 16 матчей в составе немецкого "Драмштадта".
"У меня был вариант в России, очень хороший с финансовой точки зрения. Но не все считается в деньгах. Это была одна из московских команд, мне предложили 2 миллиона евро. Думали, что я раздвину ножки и рвану. Нет ребятки, не на того нарвались", - заявил Федецкий в интервью на Youtube-канале "Трендец".
Отметим, на Украине любой переход футболиста в российский чемпионат воспринимается негативно. В феврале защитник Ярослав Ракицкий стал игроком "Зенита". После этого футболист потерял место в составе сборной Украины.
Читайте также:
Тренер Слуцкий зачитал рэп про судью после матча в Голландии. Видео
Жена футболиста Новосельцева рассказала, что боится мужа
Футболист Дембеле завалил дом мусором и был оштрафован на 10 тысяч евро
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Быстро устают и болят ноги? Причиной может быть деформация стопы. Врачи говорят, что опасно не само плоскостопие, а его последствия. В первую очередь, нарушается работа позвоночника и всего опорно-двигательного аппарата. Неправильная нагрузка приводит к «зажатости» шейных мышц. Мозгу не хватает кислорода, отсюда - головные боли, головокружение и даже обмороки. Чтобы этого избежать, срочно отправляйтесь к ортопеду!
Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.
Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.
Вашингтон все еще надеется, что Турция откажется от покупки С-400, ведь это «подрывает» основы НАТО». "Пряник" не помогает, применят ли США "кнут" ?