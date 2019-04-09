Тренер Слуцкий зачитал рэп про судью после матча в Голландии. Видео

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после матча чемпионата Голландии против ПСВ раскритиковал арбитра встречи. Российскому специалисту не понравилось то, что в ворота его команды были назначены два пенальти, а в конце игры "Витесс" остался в меньшинстве.



Слуцкий зачитал рэп про судью.

Слуцкий давал интервью журналисту после игры на английском языке. Его речь оказалась не только слишком эмоциональной, но еще и ритмичной. Пользователи соцсетей наложили на слова тренера бит, в результате чего получилось, что Слуцкий случайно зачитал рэп.

"Все судьи открыты, улыбаются и шутят. А этот ни разу не поздоровался, не попрощался, не пожал руку. Он считает себя Богом и думает, что зрители пришли посмотреть на его игру. Но это не его игра", - заявил Слуцкий в интервью.

В Голландии это видео стало вирусным. Журналисты показали ролик Слуцкому, тренер положительно оценил запись. В то же время, голландская федерация футбола открыла дело против российского тренера за критику арбитра. Ему грозит длительная дисквалификация.

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