Жена футболиста Новосельцева рассказала, что боится мужа

Бывшая баскетболистка Катерина Кейру рассказала о расставании со своим мужем Иваном Новосельцевым. По ее словам, футболист внезапно исчез из ее жизни и ничего при этом не объяснил.
Кейру сейчас ждет ребенка, но футболист собрал свои вещи и ушел. Недавно Новосельцев позвонил жене и предложил встретиться тет-а-тет. Но девушка отказалась из-за того, что боится мужа.
"Я его боюсь. После всего, что он сделал, я перестала понимать, что творится у него в голове. Я ведь не ожидала, что он в принципе на такое способен!" — заявила Кейру в интервью "Советскому спорту".
Кроме того, Кейру заявила, что Новосельцев переписал все нажитое имущество на третьих лиц и финансово не помогает ей.
"Ваня не прошел испытание деньгами. Такое впечатление, что он о них только и думал. Все время пытался устроить какой-то конфликт — как-то меня разозлить, обидеть", — заявила Кейру.
Кейру и Новосельцев поженились в октябре 2015 года. В апреле футболист сделал предложение девушки на поле стадиона "Олимп-2" в Ростове-на-Дону.
В 2016 году Новосельцев подписал контракт с "Зенитом", но провел в составе команды всего 8 матчей. После этого выступал в аренде за тульский "Арсенал", "Анжи" и "Ростов".
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