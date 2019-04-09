Футболист Дембеле завалил дом мусором и был оштрафован на 10 тысяч евро

Бывший футболист дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле превратил съемный дом в Дортмунде в свалку мусора. Владелец жилья смог добиться компенсации за ущерб.
По заявлению Герда Вайссенберга, Дембеле раскидал мусор в каждой комнате, дом стал походим на "мусорный бак". Хозяин помещения потребовал от футболиста 21 тысячу евро. Француз в итоге был оштрафован на 10 тысяч евро, сообщает Bild.
Дембеле выступал за "Боруссию" один сезон. Он провел в составе команды 50 матчей, в которых забил 10 мячей. В августе 2017 года французский нападающий перешел в "Барселону" за 105 миллионов евро. В Каталонии он провел 57 игр и забил 17 голов.
В составе сборной Франции Дембеле принял участие в чемпионате мира-2018 и выиграл турнир. Он выходил на поле четыре раза, но не забил ни одного мяча.
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