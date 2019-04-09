Боец Макгрегор влез в драку из-за фразы "русские избили тебя"

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в очередной раз попал в полицию. В Дублине открыто дел против него после драки в одном из баров города, сообщает Irish Mirror.
Ирландец во время вечеринки выступал с речью перед посетителями заведения. В этот момент из толпы кто-то выкрикнул фразу "русские избили тебя". Макгрегор не сдержал эмоций и полез в драку. Он был задержан и доставлен в полицейский участок.
Для Макгрегора посещение полиции становится привычным делом. В апреле 2018 года он был арестован в Нью-Йорке за нападение на автобус команды Хабиба Нурмагомедова. Ирландец схватил лестницу и разбил окно автобуса. За это ему дали пять дней общественных работ.
В марте этого года в Майами ирландец отобрал телефон у одного из болельщиков и разбил его. В полицию Макгрегор попал по обвинению в ограблении. Он был отпущен под залог в 12,5 тысяч долларов.
Напомним, в октябре 2018 года Макгрегор уступил в поединке Хабибу Нурмагомедову. После боя россиянин полез в драку на трибунах, а ирландец в это время дрался с друзьями Хабиба в октагоне. Обоих спортсменов дисквалифицировали на один год.
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