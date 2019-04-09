Защитник "Хьюстона" Харден признан лучшим баскетболистом сезона НБА

Разыгрывающий защитник "Хьюстона" Джеймс Харден признан лучшим игроком регулярного чемпионата НБА по версии баскетболистов, сообщает The Athletic. В голосовании он опередил форварда "Милуоки" Янниса Адетокунбо и форварда "Оклахомы-Сити" Пола Джорджа.
Харден набрал 44 процента голосов, Адетокунбо - 38 процентов, Джордж - 13 процентов.
В этом чемпионате Харден набирал в среднем 36,1 очка, 6,6 подбора и 7,6 передачи. Защитник четыре раза был признан игроком недели НБА. Кроме того, в декабре и январе он признавался баскетболистом месяца.
"Хьюстон" в этом сезоне выиграл Юго-Западный дивизион. Команда занимает третье место в Западной конференции и еще может подняться на строчку выше.
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