В Англии футболист пролежал на поле 2,5 часа, ожидая скорую помощь

В Англии во время футбольного матча Южной национальной лиги произошел неприятный инцидент. Футболист команды "Труро Сити" Майкл Эрв сильно повредил плечо, неудачно приземлившись на газон.



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Врач команды хотел оказать игроку помощь, но потребовалось вмешательство медиков. Из-за сильной боль футболиста не смогли унести на носилках и вызвали скорую помощь, сообщает ВВС.

Но скорая приехала совсем не сразу. Футболисту пришлось пролежать 2,5 часа на поле, прежде чем приехали врачи. В медучереждении сообщили, что диспетчер неправильно оценил категорию вызова, и скорая выполнила регламент.

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