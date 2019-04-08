В Англии футболист пролежал на поле 2,5 часа, ожидая скорую помощь

В Англии во время футбольного матча Южной национальной лиги произошел неприятный инцидент. Футболист команды "Труро Сити" Майкл Эрв сильно повредил плечо, неудачно приземлившись на газон.
Врач команды хотел оказать игроку помощь, но потребовалось вмешательство медиков. Из-за сильной боль футболиста не смогли унести на носилках и вызвали скорую помощь, сообщает ВВС.
Но скорая приехала совсем не сразу. Футболисту пришлось пролежать 2,5 часа на поле, прежде чем приехали врачи. В медучереждении сообщили, что диспетчер неправильно оценил категорию вызова, и скорая выполнила регламент.
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