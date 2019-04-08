Футбольный фанат в Шотландии получил пожизненный бан и 100 дней тюрьмы

Болельщик "Хиберниана" Кээмерон Мак во время матча чемпионата Шотландии по футболу против "Рейнджерс" выбежал на поле и напал на игрока соперников Джеймса Тавернье. Во время перерыва он толкнул футболиста, но был схвачен полицией.



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За это фанат получил пожизненный запрет на посещение матчей своего любимого клуба. Власти Шотландии также наказали болельщика. Ему запрещено посещение любых спортивных мероприятий. Кроме того, 100 дней он проведет в тюрьме, сообщает Sky Sports.

"Хиберниан" занимает пятое место в чемпионате Шотландии. Команда претендует на попадание в Лигу Европы по итогам сезона.

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