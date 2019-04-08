Футбольный фанат в Шотландии получил пожизненный бан и 100 дней тюрьмы

Болельщик "Хиберниана" Кээмерон Мак во время матча чемпионата Шотландии по футболу против "Рейнджерс" выбежал на поле и напал на игрока соперников Джеймса Тавернье. Во время перерыва он толкнул футболиста, но был схвачен полицией.
За это фанат получил пожизненный запрет на посещение матчей своего любимого клуба. Власти Шотландии также наказали болельщика. Ему запрещено посещение любых спортивных мероприятий. Кроме того, 100 дней он проведет в тюрьме, сообщает Sky Sports.
"Хиберниан" занимает пятое место в чемпионате Шотландии. Команда претендует на попадание в Лигу Европы по итогам сезона.
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