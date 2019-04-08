Михаил Боярский считает, что "Зенит" уже можно поздравлять с чемпионством

Актер Михаил Боярский заявил, что "Зенит" в последних восьми турах чемпионата России по футболу уже никто не победит. Питерцы в воскресенье сыграли вничью с "Локомотивом" в матче 22-го тура РПЛ — 1:1.
В заключительной части чемпионата "Зенит" сыграет с "Енисеем", "Ростовом", ЦСКА, "Ахматом", "Крыльями Советов", "Динамо", "Краснодаром" и "Анжи". Команда лидирует в турнирной таблице чемпионата, опережая конкурентов на четыре очка.
По мнению Боярского, этого хватит "Зениту", чтобы выиграть чемпионат, сообщает "РИА Новости".
"В этом году ни один соперник уже не обыграет "Зенит". Считаю, что "Зенит" уже чемпион, никто его не догонит", — заявил Боярский.
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