Владелец "Спартака" рассказал, сколько на самом деле стоит футболист Педро Роша

Владелец "Спартака" Лоенид Федун раскрыл стоимость футболиста Педро Роши, который недавно перешел в аренду в бразильский "Крузейро". Красно-белые подписали нападающего в 2017 году у "Гремио".



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За "Спартак" Роша отыграл 12 матчей, в которых забил один гол. В этом сезоне он потерял место в составе и после разговора с главным тренером Олегом Коновым принял решение уйти из клуба.

После перехода в "Спартак" СМИ сообщили, что его стоимость составляет 12 миллионов евро. Позже Массимо Каррера рассказал, что сильно удивился, что на самом деле клуб потратил 16 миллионов, хотя его агент перед трансфером заявил о стоимости в 8 миллионов.

По словам Федуна, "Спартак" действительно потратил 16 миллионов евро на футболиста. В эту сумму входит компенсация "Гремио", подъемные футболисту и его агентам и заплата игрока, сообщает Sport 24. Бизнесмен выразил надежду, что клубу удастся продать Рошу.

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