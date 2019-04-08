Жена Мамаева заявила, что "Краснодар" не имеет права расторгнуть контракт с футболистом

Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, считает, что пока ее муж находится в СИЗО, "Краснодар" не может расторгнуть с ним контракт. Ранее об этом сообщил владелец клуба Сергей Галицкий.
Бизнесмен не указал точную причину своего решения, но заявил, что Мамаев "сделал что-то такое, что привело его в тюрьму". Галицкий отказался раскрывать подробности отношений с футболистом, чтобы "не влиять на его судьбу". Также он сообщил, что клуб подал документы в Палату по разрешению споров РФС, чтобы расторгнуть контракт.
По мнению Мамаевой, клуб сможет разорвать контракт с ее мужем после того, как он выйдет из СИЗО, сообщает "КП". Также она подчеркнула, что за расторжение в одностороннем порядке каждая из сторон должна выплатить сумму неустойки, прописанной в соглашении.
Мамаев будет находиться в СИЗО до 25 сентября. 9 апреля суд начнет рассмотрение его дела по существу. Футболиста обвиняют по статьям "Хулиганство" и "Побои" после участия в двух драках в центре Москвы.
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