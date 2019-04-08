Польские боксеры 10 раз отправили друг друга в нокдаун. Видео

В Польше состоялся поединок, который журналисты называют "самым диким боем года". Боксеры Роберт Таларек и Патрик Шимански отправили друг друга в нокдаун 10 раз. Это невероятно редкий случай для бокса.



10 нокдаунов за 5 раундов. Это польский бокс

Таларек и Шимански провели всего пять раундов. В первом Шимански отправил соперника в нокдаун четыре раза, но и сам побывал на настиле ринга один раз. В третьем и четвертом раундах Таларек по два раза отправил в нокдаун соперника, в пятом - еще один раз.

В результате поединок был остановлен арбитром. Победа техническим нокаутом засчитана Талареку.

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