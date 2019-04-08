Против тренера Слуцкого открыли расследование в Голландии

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий остался недоволен судейством матча чемпионата Голландии против ПСВ. Команды из Арнема и Эйндховена сыграли вничью - 3:3. Рефери поставил два пенальти в ворота "Витесса", а в конце удалил одного из игроков команды.
Слуцкий после матча подверг жесткой критике арбитра Сердара Гезюбюка. Он назвал арбитра эгоистом и заявил, что "судья думает, что он Бог". Кроме того, российский специалист сказал, что это худший арбитр, которого он видел в своей карьере.
Королевский футбольный союз Голландии (KNVB) открыл расследование против Слуцкого. Функционер союза Рик ван Эгмонд проверит все детали этого инцидента. Россиянина могут дисквалифицировать на продолжительное время.
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