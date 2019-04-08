Конор Макгрегор намекнул на переход в рестлинг

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор может перейти в рестлинг. Ирландец намекнул об этом, поздравив Бекки Линч с завоеванием титула WWE.



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Линч - ирландская рестлерша, выступающая в World Wrestling Entertainment. Она выиграла бой у Ронды Роузи во время WWE Row. Эта передача выходит в США по понедельникам с 1993 года.

"Поздравляю Бекки Линч. Что за бой устроили эти девушки. Ронда Роузи просто невероятна. Стефани МакМахон, ты права. Я никогда не смог бы сделать подобное на ринге. Или все же смог бы..." - написал Макгрегор в Twitter.

В конце марта Макгрегор объявил об уходе из смешанных единоборств, но спустя девять дней заявил о возвращении в октагон.