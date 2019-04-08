Бывший тренер Ракицкого назвал штрафные его козырем

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий в игре 22-го тура РПЛ против "Локомотива" (1:1) забил гол со штрафного. Украинец поразил ворота соперника таким образом во втором матче подряд.
По мнению бывшего тренера "Шахтера" Александра Спиридона, такая игра защитника не является чем-то удивительным. В составе "горняков" Ракицкий исполнял штрафные в каждой игре.
Ракицкий перешел в "Зенит" из "Шахтера" в феврале этого года. Украинец провел девять матчей в составе питерской команды, в которых забил два мяча.
"Срна был очень классным исполнителем стандартов. Когда Дарио был в порядке, только Пирло и Жуниньо Пернамбукано могли сравниться с ним в этом компоненте. У Срны была своя "территория" — все, что ближе 25 метров от ворот. То, что дальше, отдавалось Ракицкому. Ярославу от природы дан мощный удар, но он постоянно совершенствовал его после тренировок, устраивал игры с партнерами. Меня его голы совершенно не удивляют — это козырь Ракицкого", - приводит "Чемпионат" слова Спиридона.
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