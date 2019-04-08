Адвокат Мамаева обжаловал продление ареста

Адвокат Игорь Бушманов сообщил, что защита футболиста Павла Мамаева обжаловала продление его ареста. 3 апреля Пресненский суд Москвы продлил заключение спортсмена до 25 сентября.



Видео: Кокорин и Мамаев избивают водителя телеведущей Первого канала / Новости от 09.10.2018 12:37

По мнению Бушманова, решение необоснованное и не соответствует требованиям УПК РФ. Также он подчеркнул, что арест не соответствует тенденции гуманизации мер процессуального пресечения, сообщает "РИА Новости".

9 апреля суд начнет рассмотрение дела по существу. На первое заседание вызваны потерпевшие от действий Мамаева и его друзей. Следователи собрали 21 том по делу, заседания суда могут растянуться на полгода.

8 октября прошлого года Мамаев, футболист "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий приняли участие в двух драках в центре Москвы. Был избит работник Первого канала Виталий Соловчук и чиновник минпромторга Денис Пак. Последний получил стулом по голове.

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