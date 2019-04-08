Российская фигуристка дисквалифицирована на год за допинг

Международный союз конькобежцев (ISU) дисквалифицировал фигуристку Анастасию Шакун за употребление допинга. В организме спортсменки был найден фуросемид, сообщает пресс-служба организации.



Подробности допинг-скандала с российскими...

Положительную пробу Шакун сдала 10 ноября 2018 года на турнире в чешском Оломуце. Она выступает в танцах на льду вместе с Даниилом Рагимовым. Дисквалификация спортсменки истекает 9 ноября.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) должна оплатить ISU расходы на проведение допинг-теста и разбирательства.

Шакун и Рагимов занимали призовые места на этапах Кубка России. В марте они должны были участвовать в чемпионате России, но снялись с соревнований.

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