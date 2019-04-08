Гимнастка в США сломала обе ноги во время выступления. Жуткое видео

На соревнованиях по гимнастике в американском городе Батон-Руж произошел неприятный инцидент. Одна из спортсменок сломала обе ноги.
Сэм Серио выполняла упражнение и неудачно приземлилась на гимнастический мат. Девушку сразу увезли в больницу и наложили гипс на обе ноги.
Позже спортсменка в Instagram объявила о завершении карьеры.
"Этот вечер был моим последним в гимнастике. Пришло время уйти после 18 лет в спорте. Гимнастика научила меня преодолевать препятствия и делать тяжелую работу. Закончилось все не так, как я хотела", - написала Серио.
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