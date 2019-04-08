Евролига договорилась с баскетболистами о новом календаре

Евролига удачно завершила переговоры с профсоюзом баскетболистов по календарю на новый сезон турнира, сообщает пресс-служба организации. В следующем чемпионате в Евролиге сыграют не 16, а 18 команд.



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Новый сезон турнира стартует на неделю раньше обычного - 3 октября, а завершится 10 апреля. Матчи плей-офф пройдут с 21 апреля по 6 мая. "Финал четырех" состоится в мае 2020 года - с 21 по 24 число.

Кроме того, количество недель, на которых запланированы по два матча, сократилось до семи. Лига продолжит переговоры с профсоюзом и клубами, чтобы заключить новый коллективный договор.

Евролига проводится с 2000 года, до этого турнир назывался Кубок чемпионов. Сейчас турнир является закрытым - у 11 команд есть лицензии на участие, остальные получают приглашения от организаторов.

Самый титулованны клуб турнира - мадридский "Реал", который выиграл 10 трофеев. Семь раз победу в Евролиге одержал ЦСКА.

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