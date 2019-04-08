Евролига договорилась с баскетболистами о новом календаре

Евролига удачно завершила переговоры с профсоюзом баскетболистов по календарю на новый сезон турнира, сообщает пресс-служба организации. В следующем чемпионате в Евролиге сыграют не 16, а 18 команд.
Новый сезон турнира стартует на неделю раньше обычного - 3 октября, а завершится 10 апреля. Матчи плей-офф пройдут с 21 апреля по 6 мая. "Финал четырех" состоится в мае 2020 года - с 21 по 24 число.
Кроме того, количество недель, на которых запланированы по два матча, сократилось до семи. Лига продолжит переговоры с профсоюзом и клубами, чтобы заключить новый коллективный договор.
Евролига проводится с 2000 года, до этого турнир назывался Кубок чемпионов. Сейчас турнир является закрытым - у 11 команд есть лицензии на участие, остальные получают приглашения от организаторов.
Самый титулованны клуб турнира - мадридский "Реал", который выиграл 10 трофеев. Семь раз победу в Евролиге одержал ЦСКА.
Читайте также:
Самый ужасный промах года в футболе. Вы должны это увидеть
"Милан" обещает тренеру Почеттино 350 миллионов евро на трансферы
Интересные факты о спорте и спортсменах
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Быстро устают и болят ноги? Причиной может быть деформация стопы. Врачи говорят, что опасно не само плоскостопие, а его последствия. В первую очередь, нарушается работа позвоночника и всего опорно-двигательного аппарата. Неправильная нагрузка приводит к «зажатости» шейных мышц. Мозгу не хватает кислорода, отсюда - головные боли, головокружение и даже обмороки. Чтобы этого избежать, срочно отправляйтесь к ортопеду!
Несмотря на недовольство большинства населения пенсионной псевдореформой и множеством других действий властей, вызывающих все большее обнищание самых бедных слоев населения, протестные настроения в трудовых коллективах не растут. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал первый секретарь "Объединенной коммунистической партии" Владимир Лакеев.
Утром 5 апреля 1242 года началась битва на Чудском озере, известная как Ледовое побоище. Русские войска сражались с "псами-рыцарями" Тевтонского ордена. Пришельцы притязали на новгородские земли и надеялись на легкую победу. Но во главе русского воинства стоял тот, кого по праву можно назвать православным рыцарем, - святой князь Александр Невский.
Боливарианская Республика Венесуэла строит социализм, но не совсем такой, как на Кубе и был в СССР. Там остаются богатые люди. Их, с одной стороны, стараются прижать, но не насильственно, а демократически и финансово. А с другой стороны, на них распространяются и некоторые льготы. Об этом рассказал обозреватель "Правды.Ру", вернувшийся из Венесуэлы.