Самый ужасный промах года в футболе. Вы должны это увидеть

Футболист "ПСЖ" Эрик-Максим Чупо-Мотинг в один момент стал известен на весь мир. В воскресном матче парижан против "Страсбурга" он допустил ошибку, которую сложно было представить.
Форвард просто остановил мяч на линии ворот после того, как его партнер по команде нанес удар. Возможно, именно этого мяча не хватило "ПСЖ" для победы. Матч завершился вничью - 1:1.
Это не позволило "ПСЖ" отпраздновать чемпионство уже в воскресенье. Потерянных двух очков не хватило, чтобы гарантировать отрыв от "Лилля" в турнирной таблице.
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