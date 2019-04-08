"Милан" обещает тренеру Почеттино 350 миллионов евро на трансферы

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино может получить 350 миллионов евро на трансферную кампанию, если согласится возглавить "Милан". Итальянский клуб сделал предложение тренеру "Тоттенхэма" и дал время подумать до конца сезона, сообщает The Sunday Mirror.



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У Почеттино действующий контракт с "Тоттенхэмом" до 2023 года. "Милану", чтобы переманить аргентинца, придется заплатить лондонцам за досрочное расторжение договора. Если тренер согласится возглавить итальянский клуб, то сможет устроить массовую закупку игроков уже летом.

Ранее СМИ сообщили, что "Милан" принял решение уволить Дженнаро Гаттузо после сезона, если команда не попадет в Лигу чемпионов. Миланцы сейчас занимают пятое место в турнирной таблице серии А. Из чемпионата Италии в главный европейский турнир попадут четыре команды.

Почеттино ранее возглавлял "Эспаньол" и "Саутгемптон". В 2014 году пришел в "Тоттенхэм". В этом сезоне команда дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов.

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