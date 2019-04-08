Первый бой Дацика после освобождения состоится 15 апреля

Боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик 15 апреля проведет бой против Артема Тарасова. Этот поединок станет первым для скандального спортсмена после выхода из тюрьмы.
Мероприятие будет закрытым. Оба бойца получат гонорары, сообщает ТАСС. Дацик провел в ММА 12 боев, в которых одержал пять побед и потерпел семь поражений. На счету Тарасова пять побед в смешанных единоборствах и ни одного поражения.
Дацик вышел из тюрьмы в феврале 2018 года. Двумя годами ранее он напал на публичный дом в Санкт-Петербурге, из-за чего получил 3,5 года заключения.
В 2007 году он был задержан после разбойных нападений на магазины сотовой связи. Суд признал бойца невменяемым, после чего он уехал в Норвегию. Там получил восемь месяцев тюрьмы за хранение оружия и был экстрадирован в Россию.
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