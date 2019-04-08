Кличко настаивает на том, что Зеленский и Порошенко должны заново сдать анализы

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко снова обратился к кандидатам в президенты Украины Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко. Спортсмен призвал их заново сдать анализы, но уже в специализированной лаборатории.
Кличко настаивает на том, чтобы Зеленский и Порошенко сдали тесты в ВАДА. Это независимое антидопинговое агентство, в котором боксеры сдают анализы накануне боев.
"Благодарен ВАДА! Специалисты этой организации согласились приехать в Киев. Господа кандидаты в президенты, вы готов сдать тесты?" - написал Кличко в Twitter.
В пятницу Зеленский и Порошенко сдали тесты в Киеве. Лидер первого тура сделал это в частной клинике, а действующий президент на стадионе "Олимпийский". Через несколько часов в сети появились "чисты" результаты обоих политиков.
Кличко заявил, что так быстро сделать достоверные исследования крови невозможно. По словам опытного спортсмена, результаты можно получить за 48 часов. Бывший боксер усомнился в честности кандидатов и призвал Зеленского и Порошенко сдать анализы снова.
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