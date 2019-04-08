Макгрегор назвал бойца Лобова животным после его дебюта в кулачных боях

Ирландский боец Конор Макгрегор похвалил Артема Лобова за успешный дебют в серии кулачных боев Bare Knuckle. В воскресенье россиянин победил американца Джейсона Найта единогласным решением судей.



Артем Лобов победил Джейсона Найта в кулачных боях.

"Что за животное! Я горд за тебя, Артем, это невероятный бой! Мы хотим новый контракт, Лобов его заслужил", - написал Макгрегор в Twitter.

Лобов является давним спарринг-партнером Макгрегора. У бойца двойное гражданство - Ирландии и России. До 14 лет Лобов жил в Нижнем Новгороде, после чего уехал из страны вместе с родителями.

Боец ранее выступал в самой престижной организации по смешанным единоборствам UFC. Там Лобов провел пять боев, из которых выиграл только один. Россиянин в прошлом году попал в скандал. Он принял участие в атаке команды Конора Макгрегора на автобус Хабиба Нурмагомедова.

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