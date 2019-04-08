Лыжник Крюков: "В депутаты меня не зовут"

Российский лыжник Никита Крюков сообщил, что планирует открыть свою академию и заниматься спортом на любительском уровне. Ранее спортсмен заявил о завершении карьеры.
Во время пресс-конференции Крюкова спросили о том, что он планирует делать далее. Лыжник отшутился и сказал, что в депутаты его не зовут, сообщает "РИА Новости".
Крюков является олимпийским чемпионом. Золото он завоевал на Олимпиаде в Ванкувере. Он является единственным лыжником в истории России, кому удалось выиграть три золотые медали на чемпионатах мира.
В январе о завершении карьеры заявил биатлонист Антон Шипулин. В конце марта он объявил, что начинает политическую деятельность. Спортсмен будет участвовать в майских праймериз "Единой России", а в сентябре планирует баллотироваться на довыборах в Госдуму от Екатеринбурга.
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