Пилот "Формулы-1" на год отказался от алкоголя ради гонок

Пилот команды "Макларен" Ландо Норрис в этом сезоне дебютировал в "Формуле-1". Британец сообщил, что ради гонок отказался от алкоголя на год.



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Норрис профессионально выступает в гонках с 2014 года. Он прошел все уровни "Формулы". В 2016 году Ландо выиграл Европейскую формулу Рено, а в 2017 году стал лучшим в "Формуле-3". В прошлом сезоне занял второе место в чемпионате "Формулы-2" и одновременно являлся тестовым пилотом "Макларена".

В этом году он провел две гонки в "Формуле-1". На "Гран-при Австралии" британец стал 12-м, а на "Гран-при Бахрейна" финишировал шестым, завоевав первые очки в чемпионате.

"Конечно, я отпраздную этот успех, но без алкоголя. Я отказался от него на ближайший год, потому что выступаю в "Формуле-1". Это мой шанс, и я должен его использовать. Не хочу делать глупости, чтобы поставить под угрозу свою карьеру", - заявил Норрис в интервью Auto Motor und Sport.