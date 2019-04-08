Олимпийский чемпион Крюков объявил о завершении карьеры

Российский лыжник Никита Крюков завершил свою карьеру. Об этом спортсмен объявил во время пресс-конференции в Москве.



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Крюков является олимпийским чемпионом. Он завоевал золотую медаль на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере. Россиянин выиграл личный спринт классическим ходом. На олимпийских играх в Сочи Крюков взял серебро в командном спринте.

Кроме того, Крюков является трехкратным чемпионом мира. Он выиграл две золотые медали в 2013 году в Валь-ди-Фьемме и одну награду в 2017 году в Лахти. Лыжник является единственным спортсменом в истории России, который смог завоевать три золота на ЧМ.

В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Крюкова за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи и лишил спортсмена серебряной медали. В феврале 2018 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне оправдал Крюкова и вернул ему медаль Сочи-2014.

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