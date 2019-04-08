"Бруклин" миллиардера Прохорова впервые с 2015 года вышел в плей-офф НБА

"Бруклин" в ночь на понедельник победил "Индиану" в матче регулярного чемпионата НБА. Игра завершилась со счетом 108:96. Эта победа позволила "Нетс" гарантировать путевку в плей-офф.
Команда в этом сезоне одержала 41 победу в 81-м матче. "Бруклин" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции за один тур до завершения "регулярки". Команда сыграет в матчах на вылет впервые с 2015 года.
Основным акционером "Бруклина" является российский бизнесмен Михаил Прохоров. Он купил клуб в 2009 году. За это время команда дважды выходила в плей-офф НБА. Оба раза "Нетс" не проходили дальше первого раунда.
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