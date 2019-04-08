Футболист Роналду поет за рулем автомобиля. Видео

Боливарианская Республика Венесуэла строит социализм, но не совсем такой, как на Кубе и был в СССР. Там остаются богатые люди. Их, с одной стороны, стараются прижать, но не насильственно, а демократически и финансово. А с другой стороны, на них распространяются и некоторые льготы. Об этом рассказал обозреватель "Правды.Ру", вернувшийся из Венесуэлы.