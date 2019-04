Футболист Роналду поет за рулем автомобиля. Видео

Футболист "Реала" Криштиану Роналду выложил в Instagram видео из своего автомобиля. Португалец вместе Джорджиной Родригес и старшим сыном Криштиану спели любимые песни.



Криштиану Роналду поет в своем автомобиле.

Роналду выбрал композицию британской группы The Korgis "Everybody's got to learn sometime". Криштиану-младший спел песню Трэвиса Скотта "Sicko Mode". Девушке футболиста Джорджине нравится колумбийский певец Wolfine и его трек "Bella".

Роналду и Родригес воспитывают четверых детей. Кроме Криштиану-младшего, у пары еще двойня и дочь Алана.

