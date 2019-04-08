Судьба серии ЦСКА и СКА решится в седьмом матче

СКА в шестом матче финальной серии Западной конференции КХЛ обыграл ЦСКА - 3:2. В составе московской команды дубль сделал защитник Мат Робинсон. За питерский клуб две шайбы забросил нападающий Наиль Якупов, а победный гол на счету Никиты Гусева.



Как СКА готовится к серии плей-офф против ЦСКА / Новости от 25.03.2019 12:57

СКА сравнял счет в серии - 3:3. Команды определят финалиста Кубка Гагарина в седьмом матче. Игра состоится в Ледовом дворце ЦСКА в Москве 9 апреля.

В финале Восточной конференции играют "Салават Юлаев" и "Авангард". В этой серии счет 3:2 в пользу омской команды. Сегодня команды проведут шестой матч в Уфе.

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