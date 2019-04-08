Баскетболист "Хьюстона" Харден повторил уникальное достижение Майкла Джордана

Баскетболист "Хьюстона" Джеймс Харден повторил уникальное достижение легендарного Майкла Джордана. Сегодня он набрал 30 очков и сделал 13 подборов и 9 передач в игре с "Финиксом". "Рокитс" победили со счетом 149:113.



Видео: звезду НБА высмеяли за «шпионаж» во время игры / Новости от 27.12.2018 15:46

Это позволило Хардену достичь отметки в 2700 очков, 500 подборов и 500 передач за сезон. Такое удавалось только ему и Майклу Джордану.

Харден был выбран под 3-м номером на драфте 2009 года "Оклахомой". За эту команду он выступал три сезона, после чего перешел в "Хьюстон". Его показатели за карьеру - 23 очка, 6,1 передач и 5,1 подбора в среднем за матч.

Читайте также:

Овечкин, Кучеров и Василевский - лучшие в сезоне НХЛ

Курьезный гол ЦСКА в ворота "Спартака". Видео

Шарапова снялась в фильме, но не рассказала в каком