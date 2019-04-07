Все пары плей-офф НХЛ: с кем россияне сыграют за Кубок Стэнли

В ночь на воскресенье стали известны все пары первого раунда Кубка Стэнли. За океаном завершился регулярный чемпионат НХЛ.



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Лучшей командой сезона стала "Тампа-Бэй", за которую выступают Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Сергей Бобровский. Соперником "Латнинг" в первом раунде станет "Коламбус", в составе которого играют Артемий Панарин и Андрей Василевский.

Действующий обладатель трофея "Вашингтон" встретится с "Каролиной". За "Кэпиталз" играют опытные Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, за "Харрикейнз" - 18-летний Андрей Свечников.

"Питтсбург" Евгения Малкина в соперники получил "Айлендерс". "Торонто" Игоря Ожиганова и Никиты Зайцева сыграет с "Бостоном".

В плей-офф Западной конференции меньше российских хоккеистов, но и здесь в каждой паре будет за кого переживать. "Сент-Луис" с Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашевым в составе встретится с "Виннипегом" Дмитрия Куликова.

В составе "Далалса" выступают Александр Радулов, Валерий Ничушкин и Антон Худобин. Они сыграют с "Нэшвиллом".

"Колорадо" Никиты Задорова получил в соперники "Калгари", а "Вегас" Валентина Зыкова - "Сан-Хосе".

Первые матчи плей-офф НХЛ состоятся 10 апреля.

Кубок Стэнли

Восточная конференция

Первый раунд

"Тампа-Бэй" (Кучеров, Сергачев, Бобровский) - "Коламбус" (Панарин, Василевский)

"Бостон" - "Торонто" (Зайцев, Ожиганов)

"Вашингтон" (Овечнкин, Кузнецов, Орлов) - "Каролина" (Свечников)

"Айлендерс" - "Питтсбург" (Малкин)

Западная конференция

Первый раунд

"Калгари" - "Колорадо" (Задоров)

"Сан-Хосе" - "Вегас" (Зыков)

"Нэшвилл" - "Даллас" (Радулов, Ничушкин, Худобин)

"Сент-Луис" (Тарасенко, Барбашев) - "Виннипег" (Куликов)

Источник фото: nhl.com

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