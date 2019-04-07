Русские идут! Овечкин, Кучеров и Василевский - лучшие в сезоне НХЛ

В воскресенье завершился регулярный чемпионат НХЛ. Лучшим снайпером лиги стал форвард "Вашингтона" Александр Овечкин. Капитан "Кэпиталз" забросил 51 шайбу в сезоне.



Овечкин – главный российский бомбардир в истории НХЛ...

Овечкин установил уникальное достижение НХЛ. Он восемь раз становился лучшим снайпером сезона, побив рекорд Бобби Халла. Россиянин в июне на специальной церемонии получит "Моррис Ришар Трофи".

Лучшим бомбардиром лиги стал форвард "Тампа-Бэй" Никита Кучеров. Россиянин набрал 128 очков, опередив канадскую звезду "Эдмонтона" Коннора Макдэвида (116 очков).

Кучеров побил рекорд по очкам в сезоне для российских игроков, установленный 26 лет назад Александром Могильным. Форвард "Тампы" заработал "Арт Росс Трофи", приз самому ценному игроку регулярного чемпионата.

Кроме того, Кучеров стал лучшим ассистентом лиги с 87-ю передачами. Он повторил достижение чеха Яромира Ягра для хоккестов, играющих на позиции вингера.

Отличились в этом сезоне и российские вратари. Голкипер "Тампы"Андрей Василевский стал лидером сезона по победам - из 53-х матчей он выиграл 39. Второе место по этому показателю занял Сергей Бобровский из "Коламбуса" - 37 побед в 62-х играх. Кроме того, на счету вратаря 9 "сухих" матчей, что является лучшим показателем в лиге.

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