Русские идут! Овечкин, Кучеров и Василевский - лучшие в сезоне НХЛ

В воскресенье завершился регулярный чемпионат НХЛ. Лучшим снайпером лиги стал форвард "Вашингтона" Александр Овечкин. Капитан "Кэпиталз" забросил 51 шайбу в сезоне.
Овечкин установил уникальное достижение НХЛ. Он восемь раз становился лучшим снайпером сезона, побив рекорд Бобби Халла. Россиянин в июне на специальной церемонии получит "Моррис Ришар Трофи".
Лучшим бомбардиром лиги стал форвард "Тампа-Бэй" Никита Кучеров. Россиянин набрал 128 очков, опередив канадскую звезду "Эдмонтона" Коннора Макдэвида (116 очков).
Кучеров побил рекорд по очкам в сезоне для российских игроков, установленный 26 лет назад Александром Могильным. Форвард "Тампы" заработал "Арт Росс Трофи", приз самому ценному игроку регулярного чемпионата.
Кроме того, Кучеров стал лучшим ассистентом лиги с 87-ю передачами. Он повторил достижение чеха Яромира Ягра для хоккестов, играющих на позиции вингера.
Отличились в этом сезоне и российские вратари. Голкипер "Тампы"Андрей Василевский стал лидером сезона по победам - из 53-х матчей он выиграл 39. Второе место по этому показателю занял Сергей Бобровский из "Коламбуса" - 37 побед в 62-х играх. Кроме того, на счету вратаря 9 "сухих" матчей, что является лучшим показателем в лиге.
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