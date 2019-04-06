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"Салават Юлаев" спас серию с "Авангардом" благодаря голу Кемппайнена в овертайме

Спорт

"Салават Юлаев" не позволил "Авангарду" выйти в финал Кубка Гагарина после пятого матча финальной серии Восточной конференции. Уфимцы в субботу обыграли омичей со счетом 3:2 в овертайме.


"Авангард" - "Салават Юлаев". Гол Кемппайнена в овертайме

Победную шайбу забросил нападающий Йоонас Кемппайнен на девятой минуте овертайма. В плей-офф Кубка Гагарина на счету финского форварда 10 голов в 16-ти играх.

"Салават" смог сократить отставание в серии - 2-3. Шестой матч состоится в Уфе 8 апреля.

В финале Западной конференции играют ЦСКА и СКА. Счет в этой серии 3-2 в пользу столичных армейцев. Шестая игра состоится в Санкт-Петербурге 7 апреля.

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Темы КХЛ хоккей Авангард Салават Юлаев Кубок Гагарина
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