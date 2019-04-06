Дубль Сигурдссона принес ЦСКА победу над "Спартаком" в чемпионате России

ЦСКА победил "Спартак" в московском дерби на стадионе "Открытие Арена" - 2:0. Игра проходила в рамках 22-го тура чемпионата России.



"Спартак" - ЦСКА. Сигурдссон сделал дубль

Оба гола в этой встрече забил 19-летний полузащитник армейцев Арнор Сигурдссон. На 46-й минуте он оказался первым на добивании после серии ошибок обороны красно-белых в собственной штрафной. На 55-й минуте исландский хавбек отправил мяч в ворота после передачи защитника Мариу Фернандеса.

Видео первого гола Сигурдссона

ЦСКА в последних пяти матчах РПЛ набрал 10 очков. Команда поднялась на третье место в турнирной таблице, отставание от лидирующего "Зенита" составляет 4 очка. У питерцев есть матч в запасе - в воскресенье команда сыграет с "Локомотивом" на своем поле.

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